Grand froid et pauvreté : les récits de Pierrette et Yves ce samedi à 13h15 sur France 2.

Un reportage d’Emmanuelle Chartoire, Peggy Leroy, Vincent Fichmann et Florent Muller à voir à 13h15 ce samedi sur France 2.

Dans une maraude de la Croix de Malte, les équipes du 13h15 ont rencontré Bruno, bénévole la nuit et avocat le jour. Par grand froid, il dirige une équipe qui va à la rencontre de SDF pour les convaincre d'aller dormir dans un foyer. Bruno fait part de ses découvertes et de ses doutes. Pourquoi tant de gens préfèrent dormir dehors? Ce qu'il fait, cela sert-il vraiment...? La réponse est oui ! Il garde le lien avec des gens qui ne parlent plus à personne et dont personne ne s'inquiète.

De son côté, Tcheïta, la coordinatrice de nuit, tente d'accueillir les SDF dans les meilleures conditions possibles. Parmi ceux qui pourront dormir pour une nuit au chaud, il y a Yves, un ancien chef d'entreprise, à la rue depuis deux ans. D'habitude il dort sous une tente. Cette chambre qu'on lui accorde est comme une bouée de sauvetage.

En Baie de Somme, les journalistes ont rencontré Pierrette et ses deux enfants. Quand ils se lèvent le matin, il ne fait que 14 degrés chez eux. La maison n'est quasiment pas isolée et cette famille n'a pas les moyens de se chauffer. Pierrette est invalide et les basses températures aggravent son état de santé. Pendant cette période de grand froid, elle trouve des associations qui lui permettent de tenir le coup et même, de reprendre espoir.