Hommage à Michel Déon demain soir sur la chaîne Histoire.

En hommage à l'écrivain et académicien Michel Déon, décédé fin décembre, la chaîne Histoire proposera demain à 21h50 le document Leur après-guerre ou le roman des Hussards, réalisé par Eric Deroo et Charles Thimon.

Un film documentaire présenté ainsi :

"Antoine Blondin, Michel Déon, Jacques Laurent, Roger Nimier : ils étaient quatre et c’est tous les quatre ensemble qu’ils sont passés à la postérité sous le nom des « hussards », sans jamais avoir formé de groupe ni d’école, pas même une école de la désinvolture. En pleine guerre froide idéologique, ils auront su rappeler à une époque qui s’efforçait par tous les moyens de l’oublier que la mission de la littérature est de faire échec à tous les conformismes, qu’ils soient moraux, sociaux ou politiques. Leur superbe refuge fut donc l’ironie et la légèreté devant la jobardise des apôtres de tous bords et la chape de plomb du roman à thèse.

Ce film raconte leur chevauchée solitaire, leur goût du panache, leur fidélité à quelques grands aînés mis au ban de la société littéraire par une épuration sans discernement. Il raconte des histoires de conjurations, de femmes, de whisky, de belles voitures, des histoires de vitesse et d’ivresse, il s’attache à faire revivre le « style hussard » de ces amoureux du style qui furent également des amoureux de la vie nés trop tard dans un monde trop vieux. S’ils ne sont pas « engagés », leurs romans sont pourtant très naturellement plongés dans le climat de l’époque et sont autant de confessions d’enfants qui n’ont pas choisi leur siècle."