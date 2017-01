Il a choisi de passer sa retraite dans le fief d'AQMI : reportage d'Envoyé Spécial.

Un reportage d’Yvan Martinet, Régis Mathé et Karim Annette, proposé lors du magazine Envoyé spécial diffusé ce jeudi soir sur France 2.

À bientôt 80 ans, Jacques Bonnet a décidé de prendre sa retraite dans le désert mauritanien, une région classée zone rouge par le quai d'Orsay en raison des risques d'enlèvement par Al-Qaïda au Maghreb islamique.

Malgré les mises en gardes répétées du ministère, cet amoureux du désert refuse de quitter ses dunes, entre inconscience et résistance à la menace terroriste. Depuis plus de 20 ans, cet ancien commercial en poissons surgelés vit en autarcie dans le désert et se déplace à dos de chameau de puits en oasis.

L'équipe de ce document a partagé son quotidien d’aventurier nomade pendant quelques jours : comment survit-il ? Où trouver à boire et à manger en plein désert ?

Reportage sur un français qui a choisi la liberté à tout prix.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.