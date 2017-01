Jeff Panacloc contre-attaque en janvier 2018 au Théâtre des Variétés à Paris.

"Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans de nouvelles aventures", est-il annoncé.

Jeff Panacloc sera sur la scène du Théâtre des Variétés à Paris à partir du 13 janvier prochain.

"La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés les uns que les autres ! Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra-t'il enfin le contrôle ? Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ? Toutes les réponses ou presque dans ce nouveau spectacle : « Jeff Panacloc Contre Attaque »".