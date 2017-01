L'audience du Van avec Enora Malagré progresse sur CStar.

La semaine dernière, le premier numéro du programme inédit Le Van, avec Enora Malagré, était diffusé dans la nuit de lundi à mardi vers 23h45 sur CStar. Difficile de faire pire comme exposition pour une nouveauté ! Le résultat, alors : 32.000 téléspectateurs ! 0.5% de part d'audience. Un naufrage.

Hier, lundi 30 janvier, l'horaire était moins tardif : 23h15. Et Marina Kaye succédait à Ahmed Sylla. Une hausse du nombre de téléspectateurs semblait logique, l'horaire étant un chouïa moins pire. Le verdict : 92.000 personnes devant ce divertissement. 0.9% de part d'audience.

Le concept : "Chaque lundi soir, sur CSTAR, ENORA MALAGRÉ recevra un artiste dans son Van tout équipé ! Pendant 52 minutes, ils sillonneront ensemble les rues de Paris, 52 minutes pendant lesquelles l’invité se livrera à Enora. Ils reviendront ensemble sur les grands moments de sa carrière et de sa vie, et feront des rencontres inattendues dans des lieux surprenants. Dans ce deuxième numéro du Van, Marina Kaye est l’invitée d’Enora. On y découvre la jeune chanteuse comme vous ne l’avez jamais vue Son histoire, son parcours et les rencontres importantes de sa toute jeune vie d’artiste… elle nous raconte tout ! Au programme : une analyse de ses textes dans une librairie anglaise, un passager mystère qui la connaît bien, et pour finir une interview « sans interdits » dans une brasserie de Saint-Germain-des-prés. "