L'énergie de Manon, Marie-Françoise, Victoria pour guérir, à l'hôpital : Zone interdite ce dimanche sur M6.

Présenté par Ophélie Meunier, un document d’Agathe Lanté (Upside télévision) est proposé ce dimanche à 21 heures sur M6 : Enfants à l'hôpital, leur extraordinaire énergie pour guérir.

L’hôpital Trousseau, à Paris, est l’un des centres pédiatriques français de référence. Chaque année, 35 000 enfants y sont admis : petit bobo ou maladie plus grave, l’hôpital devient pour un temps leur nouvelle maison. Les reporters leur ont confié des petites caméras pour qu’ils filment l’hôpital à hauteur d’enfant. Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont pu suivre leur bataille pour guérir. Avec humour et insouciance, les petits patients tiennent la maladie et la douleur à distance.

A 14 ans, Manon se bat contre une impressionnante scoliose. Sa colonne vertébrale a la forme d’un « z ». Elle doit porter un corset depuis l’âge de 10 ans, l’adolescente va tenter une opération qui peut redresser totalement son dos. Une intervention risquée mais qui va la faire grandir d’un seul coup : à la clef plus de 15 centimètres gagnés !

Marie-Françoise atteinte d’une leucémie, combat la maladie avec un optimisme à toute épreuve. Pas facile à 15 ans de voir ses cheveux tomber à cause des traitements mais Marie-Françoise s’en amuse, joue la comédie, et danse avec Maître Gims, son idole : car l’hôpital réalise parfois les rêves les plus fous.

Victoria, petite fille de 8 ans, est née avec les articulations des pieds et des mains à l’envers, ce qui ne l’empêche pas de jouer du piano… Elle espère bien pouvoir courir un jour ! Victoria ne compte plus les opérations, c’est une « habituée » de l’hôpital Trousseau, à chaque séjour, elle y retrouve sa chambre, ses infirmières, et gagne en autonomie.

A travers le regard de ces enfants, Zone Interdite dévoile les coulisses d’un hôpital à la pointe des soins pédiatriques : 2 000 soignants y travaillent tout au long de l’année, avec un seul objectif : guérir les enfants afin qu’ils en ressortent avec le sourire.

Crédit photo © Benjamin Decoin - M6.