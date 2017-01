Une imitation irrésistible de Karine Le Marchand par Ahmed Sylla en direct sur M6 (vidéo).

Hier, en direct sur M6 (ou en très léger différé pour des questions de sécurité ?), Gad Elmaleh était le maître de cérémonie et l’invité du premier numéro du Saturday Night Live. Devant 3 millions de téléspectateurs.

Une soirée inégale avec notamment Malik Bentalha, Marc-Antoine Le Bret (un sketch sans surprise, composé de ses imitaitons habituelles), Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, Fatsah Bouyahmed, entre autres. Ou encore Vianney et l'épatante Jain en live.

Parmi les meilleurs moments, la parodie d'« Une Ambition Intime » avec Ahmed Sylla dans la peau de Karine Le Marchand. Et on sent que ce dernier a dû regarder des heures et des heures l'émission originale ! "MDR" a tweeté l'intéressée hier soir.

Ci-dessous, le sketch intégral avec Ahmed Sylla et Gad Elmaleh :