La dernière saison de la série française In America diffusée dès le 23 mars.

Série In America : Après une fin de saison 2 plutôt mouvementée, David Cap et Michel Mousset se réveillent bloqués sur une île déserte, seuls au monde... ou presque. Que font-ils là et pourquoi ? Eux-mêmes ne semblent pas bien réaliser ce qui leur arrive. Sur la route d’un ultime voyage, ils vont avoir bien du mal à retrouver leur identité, leur famille et leur santé mentale.

La troisième et dernière saison sera à découvrir dès le 23 mars à 20h40 sur OCS City (et en intégralité sur OCS Go). 10 x 22 minutes.

Réalisateur : Vincent Primault.

Auteurs : Vincent Primault, Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre.

Avec Vincent Primault, Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre, Annabelle Lengronne, Zoé Duchesne, Jeanne Bournaud, Claire Pataut.

Le début : David et Michel se réveillent en terre inconnue. Mais où sont-ils ? Apparemment sur une île déserte. Comment sont-ils arrivés là ? Sont-ils morts ? Vivants ? Au paradis ? Pour David aucun doute : ils sont bien vivants et les hommes de Stanson sont à leur trousse. Il faut donc bouger rapidement et trouver, coûte que coûte, un moyen de quitter cette île pour avoir une chance de revoir leur famille respective…