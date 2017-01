La diffusion du concours A vos pinceaux reprend ce soir sur France 4.

Pour rappel, France 2 avait déprogrammé le divertissement « A VOS PINCEAUX » mardi 10 janvier à 20h55 et mardi 17 janvier à 20h55.

Malgré la qualité de ce programme et son audace, il n’a pas rencontré son public sur France 2, communiquait alors France Télévisions...

Pour vivre la suite de ce concours, rendez-vous sur France 4 ce mardi 31 janvier puis mardi 7 février à 20h55. La semaine prochaine, les téléspectateurs découvriront, en compagnie de Marianne James et des deux jurés Bruno Vannacci et Fabrice Bousteau, le ou la grande gagnante qui verra ses œuvres exposées au Grand Palais.

Ce soir :

Pour ce troisième numéro, la compétition bat son plein. Nos six peintres amateurs vont une fois de plus nous étonner avec leurs créations et leurs techniques. Cette semaine, pour « les petits pinceaux », direction Toulouse avec comme première épreuve : le street art. Pour la seconde épreuve, sans doute l'un des exercices de dessin les plus difficiles avec lequel on ne peut pas tricher : le nu. Enfin, pour l'ultime épreuve, les amoureux des couleurs vont pouvoir exprimer leur créativité durant l’un des rendez-vous sportifs préférés des Français : le Tour de France. À l'issue de cette dernière épreuve, deux candidats seront éliminés et les quatre derniers participeront la semaine prochaine à la grande finale. Le gagnant aura la chance d'exposer ses toiles au Grand Palais, à Paris.

Réalisé par Sébastien Zibi.

Produit par BBC Worldwide France.

Producteur exécutif BBC : Géry Leymergie.

Crédit photo © Lydie Lecarpentier - FTV.