La diffusion du Van avec Enora Malagré débute la nuit prochaine sur CStar.

On peut rêver mieux comme programmation pour une nouveauté : le premier numéro du programme inédit Le Van, avec Enora Malagré, est diffusé dans la nuit de ce lundi 23 au mardi 24 janvier à 23h45 sur CStar. L'exposition sera meilleure lundi prochain : émission prévue à 23h15.

Le comédien et humoriste Ahmed Sylla inaugure Le Van. Promo pour la comédie L'ascension en salles ce mercredi.

Le concept :

"Chaque lundi soir, sur CSTAR, ENORA MALAGRÉ recevra un artiste dans son Van tout équipé ! Pendant 52 minutes, ils sillonneront ensemble les rues de Paris, 52 minutes pendant lesquelles l’invité se livrera à Enora. Ils reviendront ensemble sur les grands moments de sa carrière et de sa vie, et feront des rencontres inattendues dans des lieux surprenants. L’humoriste Ahmed Sylla est l’invité d’Enora dans le Van. On découvre Enora à la fois tendre et confidente, dans un nouvel exercice : un face-à-face qui permet à Ahmed Sylla de se livrer sans concession. Au programme : confessions, surprises et humour mais aussi émotions, notamment lorsqu’Ahmed découvre un message de sa première prof de théâtre. Ajoutez à cela un appel téléphonique à sa maman en pleine émission, une rencontre avec le personnage T’choupi mais aussi avec le plus célèbre boulanger sénégalais de Paris… vous obtiendrez 52 minutes entre rires et larmes. "