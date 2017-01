La Dream Company avec Arthur : les castings sont ouverts pour réaliser votre rêve.

Le groupe TF1 annonce qu'Arthur revient avec la nouveauté La Dream Company et les castings sont ouverts.

Tous les rêves sont permis et ils pourraient même devenir réalité avec le nouveau programme que s’apprête à lancer Arthur, est-il souligné. Une émission de divertissement dont le concept est de donner la possibilité à des anonymes (« les Complices ») de remercier ou de rendre hommage à une personne qu’ils estiment (« les Rêveurs») en leur permettant de réaliser leur rêve.

"Si vous avez un rêve que vous souhaitez voir un jour réalité, Arthur pourrait bien vous aider à y parvenir avec ce nouveau programme qui débarque très bientôt sur TF1. Les castings sont ouverts Si vous souhaitez surprendre, remercier un membre de votre famille, retrouver un cher pour une personne de votre entourage, réaliser le rêve d’un enfant, d’un parent d’un conjoint, offrir un cadeau très particulier, Arthur et les agents de la Dream Company sont là pour vous. Des rêves les plus fous aux plus lointains, ils ne reculeront devant rien pour réaliser vos rêves les plus fous. Rien n’est désormais impossible".

Inscriptions :