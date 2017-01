La machine à nanars Cannon Films à l'honneur le 29 janvier sur Paramount Channel.

Dimanche 29 janvier dès 20h40 sur Paramount Channel : diffusion de l’intégrale de la trilogie des fameux BRADDOCK (Portés Disparus) avec au casting Chuck Norris aka Colonel Braddock, jamais en reste quand il s’agit de dérouiller…

Et découvrez le film-docu « ELECTRIC BOOGALOO » qui retrace le parcours de la boite de production CANNON FILMS, créée par Menahem Golan et Yoram Globus, qui révolutionnèrent le paysage du cinéma hollywoodien des 80’s, en produisant les plus gros nanars de l’époque, dont « Massacre à la tronçonneuse 2 », la saga « Portés disparus », « Exterminator 2 », et un bon paquet de films avec Charles Bronson, dont « Le justicier braque les dealers »…