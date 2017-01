La mini-série The Politician's Husband, avec David Tennant, dès ce soir sur LCP.

La mini série britannique The Politician’s husband (3 épisodes au format une heure) compte parmi sa distribution David Tennant (Doctor Who, Broadchurch...), Emily Watson, Ed Stoppard, Roger Allam.

Réalisée par Simon Cellan Jones en et écrite par Paula Milne, elle sera diffusée dès ce soir sur LCP (découverte en clair sur ARTE) : épisode 1 ce 1er janvier à 20h35 ; épisode 2 dimanche prochain à 20h30.

FIPA d’or 2014 de la meilleure interprétation féminine (rôle joué par Emily Watson).

La désagrégation d’un couple d’ambitieux, incarné par Emily Watson et David Tennant, lancé dans la course au pouvoir, la carrière de l’épouse prenant le pas sur celle du mari. Une variante de Borgen, made in BBC.

Respectivement ministre du Commerce et secrétaire d'État à l'Éducation au sein du gouvernement britannique, Aiden Hoynes et sa femme, Freya Gardner, forment le couple vedette de la jeune garde politique. Unis par une fêlure secrète - leur fils aîné est atteint du syndrome d'Asperger -, ils font front commun à Westminster, Freya faisant passer la carrière de son mari avant la sienne. Elle l'appuie lorsqu'il démissionne avec fracas de son poste pour dénoncer un projet de loi sur l'immigration selon lui trop restrictif, comptant ainsi accélérer son ascension au sein du parti. Une prise de risque encouragée par Bruce Babbish, meilleur ami d'Aiden et ministre du Travail, qui cherche en fait à l'évincer. Dans le remaniement qui s'ensuit, Freya se voit proposer une promotion tandis qu'Aiden, désormais simple député, la relaie à la maison auprès des deux enfants.