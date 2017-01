La nouveauté jeunesse Les souvenirs de Mamette dès lundi matin sur M6.

Nouveauté jeunesse à partir de ce lundi à 8h30 sur M6 : l'animé Les souvenirs de Mamette.

Une série réalisée par Nob et Sébastien Tique. 52 épisodes de 13 minutes pour cette saison.

On retrouve ici l’univers des bandes dessinées, publiées chez Glénat,”Mamette” et ”Les souvenirs de Mamette”. Produit par 2 Minutes avec la participation de Métropole Télévision.

Il en faut du tempérament pour supporter un quotidien à la ferme bien loin de ce que ses livres d’enfants lui laissaient imaginer. Ici pas de gentils animaux ni de farniente au soleil. La vie est rude, et le travail nécessaire. Marinette est loin de deviner qu’elle va devenir spécialiste de la traite des chèvres, professionnelle de l’arrachage des carottes, excellente marcheuse, experte en orientation dans les bois, expérimentée en architecture de cabane, passer maître dans l’art de quitter la ferme à pas de loups et surtout qu’elle fera des rencontres qui changeront à jamais sa vie. Marinette a presque 9 ans quand elle entre la première fois dans la ferme de ses grands-parents. Serrant fort la main de sa maman à s’en blanchir les phalanges, elle se laisse envahir par un mélange d’ivresse de nouveauté et de peur de l’inconnu. Le parfum âcre de l’air, gorgé de musc et de foin coupé lui chatouille le nez, tandis que la terre s’agglutinant sous ses pieds manque de la faire tomber. Sa mère la laisse pour disparaître dans la moiteur de cette fin d’été 1935. Elle reviendra la chercher bientôt, un jour, quand les choses seront moins compliquées avec son père. En attendant, Marinette restera là avec Pépé, Mémé bien-sûr, et puis tante Suzon, dont la sévérité va lui donner du fil à retordre.

Crédit illustration © 2 Minutes.