Nouvelle saison de Clem dès ce lundi : l'année des remises en question et des grandes décisions.

Réalisée par Joyce Bunuel et Christophe Campos, la nouvelle saison de la série française CLEM débute ce 2 janvier à 21 heures sur TF1.

Fiction créée par Emmanuelle Rey-Magnan et Pascal Fontanille. Scénario écrit par Marie Lefèbvre et Julie Manoukian.

Avec : Victoria Abril (Caroline), Lucie Lucas (Clem), Philippe Lellouche (Xavier), Carole Richert (Marie-France), Jean Dell (Michel), Benoît Michel (Jérôme), Elodie Fontan (Alyzée), Léa Lopez (Salomé), Rayane Bensetti (Dimitri), Agustin Galiana (Adrian), Yann Sundberg (Docteur Minassian), Stefan Godin (Max), Marie Arnaudy (Babeth), Kevin Elarbi (Hicham), Annick Blancheteau (Solange Boissier) ...

Cette saison la famille CLEM s’agrandit avec la naissance d’Emma, la fille de Clem et de Jérome, et l'arrivée du bébé d’Alyzée et d'Adrian.

Mais cette année est aussi celle des remises en question et des grandes décisions. A commencer par Caro qui décide de changer de métier et de monter sa propre affaire. Elle va aussi faire face au retour d’un homme qu’elle pensait avoir rayé de sa vie. Quant à Clem, elle était d’accord pour suivre Jérôme à la campagne mais n’avait pas prévu qu’elle s’y ennuierait ferme, ni que son fils Valentin aurait des problèmes d’adaptation. Dimi est en première année de prépa ingénieur et le rythme est dur. Ne voulant pas décevoir son père, il va mettre sa santé en danger pour tenir le rythme. Salomé, prise dans le tourbillon de sa classe de première, va rencontrer une nouvelle amie qui va user de sa mauvaise influence sur elle. Quant à Xavier, cette année sera-t-elle celle de la sérénité pour son couple ?