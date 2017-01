La saison 2 inédite de la série Lucifer dès le 13 février sur 13ème Rue.

Retrouvez la 2ème saison de la série LUCIFER diffusée en 2 parties: la première dès le 13 février à 20h55 et la deuxième à la rentrée sur 13ème RUE.

Lucifer (Tom Ellis) se retrouve entre la vie et la mort dans le final de la saison précédente, et c’est aux portes de l’enfer qu’il découvre que sa mère (Tricia Helfer) s’est enfuie pour rejoindre le monde des vivants. Son père lui redonne alors la vie pour qu’il puisse retrouver sa mère et la renvoyer en enfer.

Dans cette nouvelle saison, le seigneur des enfers s’allie avec son frère Amenadiel (D.B. Woodside) et part à la recherche de sa mère qui a une dent contre lui. Elle rêve de vengeance depuis que Lucifer l’a gardée prisonnière des milliers d’années. En parallèle, Lucifer et Chloé (Lauren German) continuent à élucider des enquêtes, mais l’inspecteur Decker commence à douter de plus en plus de son identité et essaie de percer son secret !