La saison inédite du Convoi de l'extrême débarque sur 6ter.

Retour des camionneurs de l’extrême dans une 9ème saison inédite : Les gladiateurs de la glace. Les équipes Polar Industries et VP Express, adeptes de sensations fortes, reviennent pour affronter l’hiver redoutable du Grand Nord canadien et décrocher ainsi le plus de contrats possibles. Pour cela, ils devront faire face à de nombreux dangers, comme traverser des lacs gelés avec leurs cargaisons. Leur unique objectif : gagner !

A découvrir chaque samedi à 20h40 dès le 4 février sur 6ter.

"Chaque hiver, des sociétés de transport se livrent une véritable bataille pour remporter des contrats et ainsi engranger un maximum de bénéfices. Les convoyeurs n’hésitent pas à braver les pistes les plus dangereuses au monde.

Depuis 2 ans, Polar Industries termine première et compte bien prouver qu’elle est encore la meilleure. Cette année, Darrell Ward ne travaille plus pour Mark Kohaykewych. Il a décidé de monter sa propre société et a débauché Lisa Kelly. Avec la perte de Lisa et seulement deux chauffeurs, Mark n’a pas d’autre choix que de rappeler Art Burke pour compléter son équipe… Et pour ne rien arranger, les conditions climatiques sont de plus en plus extrêmes avec l’arrivée imminente de la tempête du siècle.

La chasse aux contrats repart face à un hiver impitoyable ! Camions enlisés, visibilité quasi nulle, blizzard, risques de collisions, fonte des neiges… tous les facteurs sont réunis pour compliquer la livraison dans les temps ! Comment nos héros de la glace vont-ils arriver à destination ? "

Une série documentaire inédite produite par Original Productions. Format : 10 x 45 minutes.