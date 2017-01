La série 80's Magnum débarque le week-end sur TV Breizh.

Créée par Donald P. Bellisario (Code Quantum, NCIS) et Glen A. Larson (Battlestar Galactica, K 2000), la série Magnum a propulsé le comédien Tom Selleck au rang de star du petit écran. Un rôle qui lui a permis de remporter un Emmy Award en 1984 et un Golden Globe en 1985.

Cette série US sera rediffusée dès le mois prochain : le samedi matin et le dimanche matin sur TV Breizh (groupe TF1) à partir du 4 février...

À la suite d'un pari, l’ancien lieutenant de l'Office of Naval Intelligence spécialisé dans la sécurité Thomas Magnum occupe librement la propriété hawaïenne de l'écrivain Robin Masters. Propriété qu'il partage avec Higgins, majordome britannique, et ses deux dobermans Zeus et Apollon qui lui rendent la vie bien difficile. Aujourd’hui détective privé, et souvent aidé de ses amis Terry et Rick, vétérans du Vietnam et anciens Marines comme lui, il enquête dans un décor paradisiaque sur toutes sortes de crimes...