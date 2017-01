La série documentaire inédite Le marcheur de l'Himalaya arrive sur France 5.

Dans une série documentaire produite par October Films et Group M Entertainment, l'explorateur charismatique Levison Wood, ancien officier de l'armée britannique, aujourd'hui photographe et écrivain, part à la conquête de l'Himalaya. Devant faire face à des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque chaîne de montagnes ne s'avère pas de tout repos. Cependant, ce voyage, qui débute en Afghanistan et s'achève au Bhoutan, permet au jeune aventurier de découvrir des paysages d'une incroyable diversité et de se livrer à des expériences et des rencontres surprenantes.

Sur cinq semaines à raison d'un épisode inédit diffusé les lundis à 16h35 sur France 5, découvrez 'émouvante et trépidante histoire de la conquête de l'Himalaya.

Lundi 23 janvier. Levison et son guide Malang débutent leur périple dans le corridor du Wakhan, à l'est de l'Aghanistan. peu d'occidentaux ont la chance de parcourir ce lieu désertique... Les deux hommes traversent ensuite une zone enneigée extrêmement dangereuse afin de rejoindre le Nord du Pakistan.

Lundi 30 janvier. Toujours accompagné de son guide Malang, le téméraire Levison traverse de sublimes montagnes du Nord du Pakistan. Les deux hommes y rencontrent des tribus nomades au mode de vie extrêmement difficile mais à la positivité sans faille. Puis, à la frontière indienne, où les forces militaires sont omniprésentes, le jeune aventurier et son fidèle compagnon d'aventure se livrent d'émouvants adieux...

Lundi 6 février. Après avoir traversé des pics enneigés en Afghanistan et une zone de conflits dans le Cachemire, Levison arrive en Inde. Il y retrouve un ami népalais de longue date avec qui il s'apprête à entamer un long périple. les deux hommes souhaitent en effet rejoindre Pokhara, au Népal. La mousson, les animaux sauvages et bien d'autres dangers se mettent en travers de leur chemin...

Lundi 13 février. Suite à son terrible accident de voiture, Levison a passé plus de cinq semaines au Royaume-Uni, entre opérations chirurgicales et rééducation. Désormais guéri, le jeune anglais peut continuer son périple. Il retourne au Népal où la famille de son ami Binod l'accueille à bras ouverts. Les deux hommes se rendent ensuite à Katmandou, puis réalisent un rêve en contemplant l'inégalé Mont Everest.

Lundi 20 février. Après plus de cinq mois d'aventures, deux mille sept cent kilomètres parcourus et cinq pays visités ; ils découvrent un lieu unique au monde où tout est question de spiritualité.