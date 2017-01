La série documentaire Showrunners sur Série Club dès le 16 février.

La série documentaire Showrunners va être proposée sur Série Club. Dès la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 à minuit avec les deux premières parties (sur 18), consacrées à Alan Ball et Carlton Cuse.

Avec les témoignages de proches collaborateurs (réalisateurs, producteurs, auteurs, acteurs...) et des extraits de séries emblématiques, suivez le processus de création d’une série ou d’un personnage. Comment fait le showrunner pour communiquer sa vision à son équipe ? Comment créent-ils des histoires suivies par des millions de téléspectateurs accro s dans le monde entier ? À travers les interviews exclusives des showrunners les plus productifs et les plus célèbres, pénétrez dans les coulisses du monde fascinant des séries américaines.

Alan Ball (Six feet under, True blood) : Alan Ball, est un Showrunner à la liberté créative indéniable. Reconnu par ses pairs et le public grâce au scénario du film American Beauty pour lequel il obtient un oscar en 2000, il se lance dans son œuvre majeure, la série Six Feet Under, histoire d'une famille à la tête d'une société de pompes funèbres, pour la chaîne du câble américain HBO. Très vite, les aventures de la famille Fisher, portées par l'histoire même de son créateur , remportent un succès public et critique sans pareil, Alan Ball se voit même récompensé à plusieurs reprises et notamment par l'Emmy Award du meilleur pilote pour une série dramatique. La collaboration entre HBO et Alan Ball ne s'arrête pas là puisque ce dernier est à l'origine d'un autre phénomène de la chaîne : True Blood, une série basée sur des livres de Charlaine Harris.

Carlton Cuse (Lost) : Un gros plan sur la personnalité et la carrière du showrunner Carlton Cuse, récompensé d'un Golden Globe et d'un Emmy Award pour la série «Lost». Diplômé en histoire de Harvard, Carlton Cuse commence sa carrière à Hollywood en participant au développement de films comme «L'Arme fatale 2» et «L'Arme fatale 3», ou «Indiana Jones et la Dernière Croisade». Il continue son parcours sur le petit écran en écrivant pour Michael Mann - «Crime Story» -, devenant rapidement showrunner de nombreuses séries. Puis vient «Lost», qui lui vaudra un Golden Globe et un Emmy Award. Carlton Cuse est connu pour avoir donné leur chance à de nombreux auteurs comme Shawn Ryan, Damon Lindelof - sur «Nash Bridges» - ou John MacNamara, qui créera ensuite «Jericho».

