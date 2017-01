La série belge Ennemi Public fait son arrivée sur TF1 lundi 6 février à 21h00.

Alors qu’un tueur d’enfants est accueilli par l’abbaye d’un petit village, une fillette est retrouvée morte dans les environs. Immédiatement, les soupçons se portent sur lui.

Cocréateur et coréalisateur d’«Ennemi public», Matthieu Frances revient sur le point de départ de ce projet : "Nous réfléchissions depuis quelque temps avec Antoine Bours, Gilles de Voghel et Christopher Yates à l’accueil de Michèle Martin, l’ex-épouse de Marc Dutroux, par le couvent des Clarisses après son incarcération. Cette situation offrait une base dramaturgique très intéressante pour des auteurs. Et sans être forcément croyants, nous étions assez admiratifs de ces sœurs. Au début, nous avons pensé en faire un long métrage. Mais nous nous sommes aperçus qu’une série permettrait d’être moins synthétique sur un sujet aussi grave et complexe. Nous avons eu envie de développer trois points de vue : la façon dont la situation était vécue à l’intérieur de l’abbaye, la haine grandissant à l’extérieur et les limites de la justice."

Matthieu Frances est coréalisateur de la série avec Gary Seghers. " Je ne voulais pas réaliser les dix épisodes seul, notamment parce que je savais que tout allait être crossboardé et que le rythme serait intense. En plus, la période d’écriture débordait sur le début de préparation du tournage. J’ai cherché dans les courts métrages récents un réalisateur dont le regard semblait correspondre au mien. Gary s’est immédiatement détaché. Quand je lui ai parlé du projet, il a tout de suite été intéressé. Nous nous sommes rapidement réparti les tâches : je me suis chargé de la mise en scène et lui de l’équipe technique. Sur le tournage, tout s’est magnifiquement bien passé."