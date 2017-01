La série inédite Taken sera disponible sur SFR PLAY à partir de début mars.

Co-Produite par EuropaCorp Television et Universal Television, la série est créée par Alexander Cary (Homeland) et Alex Graves (Game of Thrones, Homeland, Ally McBeal).

La série est construite sur un schéma similaire aux films. Elle est rythmée par une succession d'actions à suspense dont l'histoire se déroule plusieurs années avant la trilogie

. Le casting réunit Clive Standen (Vikings, Camelot) dans le rôle de Bryan Mills, Jennifer Beals (Flashdance, The L World) dans le rôle de Christina Hart, Brooklyn Sudano (11.22.63) dans le rôle d'Asha, Gaius Charles (Grey's Anatomy) dans le rôle de John, James Landry Herbert (Gangster squad) dans le rôle de Rem.

Brisé par le meurtre de sa soeur et hanté par son échec à la protéger, Bryan Mills est en quête de vengeance. Recruté par Christine Hart de la CIA (Jennifer Beals) pour mener une opération mortelle, il affrontera des missions dangereuses pour traquer et neutraliser un réseau de terroristes.

Taken, qui a bénéficié d'un budget de 40M€, est composée de 10 épisodes de 45mn qui seront diffusés sur la plateforme SFR PLAY, à raison d'un épisode par semaine, juste après la diffusion aux Etats-Unis sur NBC.

Les amateurs de cette série, qu'ils soient ou non clients SFR, pourront également la découvrir et en profiter en OTT depuis l'application SFR PLAY.

Pour Michel Combes, Président Directeur Général du groupe SFR et CEO Altice : « Outre le sport, les news, la presse, SFR investit dans la création de séries inédites et s'engage avec les plus grands acteurs européens et américains de la production cinématographique et audiovisuelle. Nous sommes fiers de nous associer à EuropaCorp Television et de proposer la série inédite TAKEN, une nouvelle création originale financée en partie par Altice Studios. »

Pour Nora Melhli, Directrice de la Création Originale du groupe Altice : « A travers cette nouvelle collaboration avec un producteur français de premier plan et après avoir lancé des séries prémium (« Les Médicis, Maîtres de Florence », « Sirènes » et « The SAME SKY »), nous sommes ravis de confirmer notre engagement dans le financement de séries en création originale, à destination de notre plateforme SFR PLAY. Altice Studios devient ainsi un nouveau partenaire pour les producteurs et créateurs de séries français et européens. »