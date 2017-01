La série inédite The Slap à découvrir dès ce samedi sur HD1.

Créée par Jon Robin Baitz, la série The Slap (version américaine) est programmée dès ce samedi sur HD1. Dès 20h50, à la chaîne...4 épisodes sur 8 à la suite !

Avec Peter Sarsgaard, Uma Thurman, Thandie Newton, Melissa George, Zachary Quinto, Brian Cox, Thomas Sadoski.

Pour le 40e anniversaire d’Hector, un père de famille modèle, son épouse Aisha organise une fête avec famille et amis. Parmi les invités : Gary et Rosie, parents d’Hugo, un enfant très colérique et capricieux ainsi qu’Harry, le cousin nerveux d’Hector, sa femme Sandi et leur fils Rocco. Alors que les festivités battent leur plein, un incident vient créer un conflit sans précédent entre les membres de cette petite famille. Harry gifle Hugo suite à un comportement incontrôlable. Ce geste dévoilera des tensions familiales qui sont, depuis toujours, refoulées.

Le début : La veille de son 40e anniversaire, Hector entrevoit les limites de son existence. Employé de bureau, marié et père de deux enfants, il rêve d'une vie plus trépidante et surtout de Connie, la baby-sitter. Son épouse se plie en 4 pour lui organiser une fête d'anniversaire. Lors de la fête, en plus des tensions familiales, un des enfants, Hugo, se montre particulièrement pénible...

