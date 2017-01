La série « Les Médicis, Maîtres de Florence » débarque sur Numéro 23.

Fin octobre 2016, les clients SFR découvraient la série inédite « Les Médicis, Maîtres de Florence » diffusée en 4K sur SFR PLAY. Cette fiction retrace le passage du Moyen-Age à la Renaissance. Première dynastie ayant régné sans couronne, Les Médicis ont pris le pouvoir en changeant le modèle de la société, à travers la culture, la finance et la politique.

Programmation en clair dès le mercredi 15 février sur la chaîne Numéro 23. Avec à partir de 20h55 les épisodes 1 et 2.

Cette saison de 8 épisodes retrace l'ascension de la dynastie Médicis, dans Florence à la fin du Moyen-Age et la transformation de la banque familiale en une réelle puissance économique favorisant l'émergence de la classe moyenne. La série s'ouvre sur un mystère inaugural : et si le patriarche Giovanni de Médicis (Dustin Hoffman), banquier des Papes, avait été assassiné ?

Construits sur un principe de flashbacks, les épisodes dévoilent progressivement les dessous de la conquête du pouvoir de cette famille hors normes, avec comme toile de fond le climat d'amour-haine qu'elle génère : leurs paris gagnants, les inimitiés et trahisons auxquelles elle fait face, les avancées qu'elle permet à la société et bien sûr les choix moraux qui pèsent sur chacun de ses membres. Cosimo de Médicis (Richard Madden), artiste contrarié qui succède à son père à la tête de la banque familiale, devra ainsi agir régulièrement contre sa nature pour préserver la suprématie de sa famille.

Créée par Frank Spotnitz (The Man in the High Castle) et Nicholas Meyer (Star Trek), « Les Médicis, Maîtres de Florence » met en scène Dustin Hoffman en patriarche de la famille et Richard Madden (Game of Thrones) dans le rôle de son fils Cosimo, sous la direction de Sergio Mimica-Gezzan (Les Piliers de la Terre).

La série a été pensée comme une fresque historique et tournée en Italie, principalement en décors naturels, dans plus de 30 lieux célèbres de Florence (Duomo e Battistero, Piazza del Duomo), Rome (Palazzo della Cancelleria, Ponte Milvio) et Tivoli (Villa Adriana, Villa D'Este).