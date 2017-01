La série Orange is the new black arrive le 3 février sur Numéro 23.

La chaîne Numéro 23 débute la diffusion de la série Orange is the new black (saisons 1 à 4 à le vendredi 3 février 2017 à 20h50. Quatre épisodes à la suite !

Avec Taylor Schilling, Laura Prepon, Michael J. Harney.

Cette série, basée sur une histoire vraie, suit les pérégrinations de Piper Chapman incarcérée dans la prison de Litchfield. Piper, blanche et aisée, se retrouve propulsée au sein d’un monde carcéral peuplé de détenues venant de tous horizons. Tout les oppose à priori. Mais, au détour des aléas de leur rocambolesque vie quotidienne, des complicités, rivalités et histoires d’amour ou d’amitié vont naître.