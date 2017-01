La traque de l’oiseau Blanc : rediffusion du document ce dimanche après-midi.

Un document de Marie-Pierre Farkas, Jean-Marie Lequertier et Mathilde Rougeron, rediffusé ce dimanche vers 14h50 sur France 2.

Après avoir décollé le 8 mai 1927 du Bourget aux commandes de l’Oiseau blanc, les aviateurs français Charles Nungesser et François Coli ont disparu pour toujours. Ils tentaient la première traversée aérienne de l'océan Atlantique et devaient amerrir à New York, devant la statue de la Liberté. Depuis, les deux as de la Première Guerre mondiale et leur biplan de légende sont introuvables.

Cette disparition constitue l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Se sont-ils abîmés dans la Manche quelque temps après le décollage ? Ont-ils été foudroyés au milieu de l'océan ? L'avion s'est-il écrasé quelque part sur le continent américain ? Des passionnés s'acharnent aujourd'hui à résoudre cette énigme…

Le magazine 13h15 est allé à leur recherche en compagnie de l'Américain Richard Gillespie et du Français Bernard Decré, qui traquent depuis des années l'épave de l'Oiseau blanc en suivant chacun suivant une hypothèse différente. Après avoir longtemps fouillé les forêts du Maine, aux États-Unis, le premier pense que les pilotes ont dû atterrir en catastrophe sur l'île de Terre-Neuve (Canada) avant de couler dans un lac. Le second est arrivé à la conclusion que Nungesser et Coli ont été abattus par des contrebandiers d’alcool à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'Atlantique Nord. Il ratisse les fonds marins de la région dans l’espoir de retrouver la trace des aviateurs perdus corps et biens. L'Américain Charles Lindbergh sera finalement le premier pilote à relier sans escale New York à Paris entre les 20 et 21 mai 1927…