La Une de la presse people ce vendredi : Cyril Lignac, Vanessa Paradis, Nabilla...

Le vendredi, jour de sortie en points presse des hebdomadaires people à gros tirage : Closer, Voici, Public.

A la Une ce 20 janvier 2017 :

Elle n'a jamais été aussi heureuse, titre Voici, à propos de Vanessa Paradis. Hier, le site voici.fr annonçait "Et si le bonheur ressem­blait tout simple­ment à ça ? À des déjeu­ners en famille (recom­po­sée) le week-end, à des balades main dans la main avec son amou­reux et des soirées entre amis quand cela vous branche ? Depuis plusieurs semaines, cette actrice et chan­teuse française est de nouveau très heureuse et cela fait plai­sir à voir."

Le cuisinier Cyril Lignac, par ailleurs animateur sur M6, est en couv' de Closer. La revue prétend connaître les raisons de la rupture avec la comédienne Sophie Marceau.

Alors que la diffusion des auditions de The Voice ne saurait tarder (samedi 11 février ?), Public promet des révélations : " Qui sont les candidats qui vont marquer le programme ? D’où ils viennent ? Combien sont payés les membres du jury ?" A noter une accroche sur Nabilla qui négocie son retour à la télé. Sur public.fr,hier, on pouvait lire "Elle rêvait d’intégrer une émission de talk, se voyait déjà dans un film mais Nabilla semble rattrapée par son passé. Nous venons de recueillir les confidences exclusives d’un producteur qui nous révèle comment la starlette prépare son retour dans… une émission de télé-réalité.".