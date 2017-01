La Une de la presse people ce vendredi : Jenifer, Karine Ferri, Sophie Marceau.

Comme chaque fin de semaine, sortie dans les points presse des hebdomadaires people Voici, Closer, Public. Les gros titres de ce 13 janvier ci-dessous.

Que serait la presse people sans Jenifer ? Énième Une sur la vie privée de la chanteuse et comédienne. Célibataire ! titre Public. "Actuellement en pleine promo, cette célèbre chanteuse française a décidé de quitter son mec pour reprendre sa liberté. L’heure de la révolution". A noter une accroche pour un dossier concernant Matthieu Delormeau : ses vraies relations avec Cyril Hanouna, son avenir sur NRJ12...

Bientôt un deuxième bébé, titre Voici à propos de Karine Ferri. Hier, le site voici.fr affirmait "Cette jeune maman souhaite le deve­nir à nouveau, et le plus tôt possible ! Neuf mois après la nais­sance de son premier enfant, cette anima­trice ne rêve plus que d’une chose : poupon­ner à nouveau avec celui qu’elle aime".

La comédienne Sophie Marceau se serait passée de la Une de Closer. Hier, le site du mag annonçait "L'année 2017 commence dans la douleur pour une actrice française... en deuil après la perte d'un être cher. Une épreuve difficile pour celle qui a connu une autre perte en 2016".