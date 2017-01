La Une des hebdos people ce vendredi : Lorie, Ayem, Sophie Marceau.

Le vendredi, jour de parution en points presse des hebdomadaires people à gros tirage que sont Closer, Voici, Public.

A la Une ce 6 janvier 2017 :

Dans Closer, les "fanzouzes" retrouveront un sujet photo concernant la virée au ski de l'équipe de Touche pas à mon poste. "A l'honneur" sur la couverture : Lorie, qui semble se diriger plus vers la comédie que vers la musique désormais, et son compagnon.

Vincent Cassel en short de bain en couv' de Voici, mais c'est Sophie Marceau qui occupe l'essentiel de la page. Elle ne veut plus revoir Cyril Lignac, lit-on en gros titre. Hier, le site de la revue affirmait "Il comp­tait peut-être sur la magie de Noël pour essayer de recol­ler les morceaux avec son ex, mais il s’est trompé. Déçue par l’homme qui a partagé sa vie pendant plusieurs mois, cette actrice française a défi­ni­ti­ve­ment tourné la page et 2017 se fera sans lui".

Ayem, animatrice du Mad Mag sur NRJ12, est en Une de Public. Pour un sujet sur "les vacances de la réconciliation".

Quant à Oops, on a BEAUCOUP de mal à croire au gros titre..."Brad Pitt : il attend un enfant avec Kate Hudson".