Les adresses internet avec une extension ".radio" arrivent...

Ce dimanche 29 janvier à 15h au Salon de la Radio à Paris, Graham Dixon et Alain Artero de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) ont donné les grandes lignes du programme de lancement 2017. Cette nouvelle extension va être mise sur le marché mondial progressivement en plusieurs vagues successives par l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER). Avec le ".radio", l'organisme veut fédérer la communauté des 65.000 radios hertziennes et des 60.000 webradios dans le monde, à l'aide d'un conseil consultatif où siègent une dizaine d'autres organisations de diffuseurs.

« La règle de priorité suivante s'applique: d'abord les radios hertziennes puis les autres, unions, diffuseurs, webradios et professionnels de la radio », précise Alain Artero, responsable de l'extension .radio à l'UER. « Mais la première régle c'est que seul des acteurs de la radio ou ayant un lien évident avec le secteur de la radio pourront bénéficier de cette extension. » Ensuite l'UER a défini un calendrier progressif avec des régles de priorité garantissant un accès privilégié au « .radio » aux véritables radios et aux acteurs de la radio dans le monde. (exemple : une radio associative qui s'appelle « Apple » sera prioritaire sur le géant à la pomme pour obtenir l'adresse apple.radio).

Les radios intéressées et tous les acteurs de l'univers de la radio vont pouvoir en faire la demande sur le site www.nic.radio.

Pendant la période de lancement, qui durera plusieurs mois, les candidatures seront examinées par ordre de priorité.

En février et mars : L'UER va selectionner 80 pionniers (uniquement des acteurs de la radio avec un panel représentatif d'acteurs : radios hertziennes, webradios, radios associatives, amateures, ) sur les cinq continents. La première radio à bénéficier de l'extension est la webradio du Salon,european-show.radio. Pour faire partie des 80 pionniers, il suffit d'envoyer une demande à l'UER et de proposer, en contre partie, des actions de communication sur l'arrivée de l'extension « .radio ».

En mai et juin, L'UER ouvrira une période de pré-lancement durant laquelle toutes les radios hertziennes dans le monde vont pouvoir déposer un dossier. A l'issu de cette période de 2 mois l'UER attribuera les extensions au cas par cas. Si certaines radios ont le même nom et demandent la même extension, l'UER appiquera d'abord des règles de priorités entre radios internationales, nationales, régionales.

En septembre et novembre, l'UER ouvrira la période de lancement à proprement dit. Pendant 2 mois tous les autres acteurs de la radio dans le monde pourront postuler : Unions et Diffuseurs, Webradios, radios amateures et associatives,

A partir de novembre 2017, l'UER ouvrira la période d'accès général. A partir de là c'est la règle du premier arrivé, premier servi qui s'appliquera.

L'UER précise que le prix de vente de cette extension est fixé autour de 200 Euros. « Il s'agit d'un prix indicatif, autour duquel les extensions « .radio » pourront être achetées ou vendues. Toutes les sociétés d'achat/vente de nom de domaine pourront en vendre. L'UER sera également un revendeur direct.»précise Alain Artero, responsable de l'extension .radio à l'UER. Les professionnels résidents dans l'un des 48 pays les moins développés, tels que listés par l'UNESCO, obtiendront une remise automatique de 50%.