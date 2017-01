Un débat des Primaires version Gad Elmaleh et Jamel Debbouze sur M6 (vidéo).

Le sketch le plus long (plus d'un quart d'heure !) interprété hier dans le Saturday Night Live sur M6 était joué en direct par Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Qui ont par moment eu du mal à garder leur sérieux.

Un débat des Primaires opposant les candidats Ahmid Bergeron et Jean-Michel Benhabdela.

Premier sujet évoqué, l'immigration.

"Monsieur Benhabdela" (Jamel) : "Pour l'immigration, c'est simple. Je suis favorable à l'ouverture totale des frontières. Mais que le dimanche. Le reste de la semaine, je suis pour une immigration alternée. Si tu es né un jour pair, tu rentres. Si tu n'es pas né un jour pair, tu dégages chez ta mère".

Le sketch intégral :