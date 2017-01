Le divertissement OFNI fait son retour ce mardi sur W9.

Vers 22h45 ce mardi 17 janvier sur W9, après environ un mois d'arrêt, numéro inédit du divertissement OFNI, l'info retournée. Un rendez-vous présenté par Bertrand Chameroy, avec Adèle Galloy.

Ex iTélé, Stéphane Etcheverry fait son arrivée dans l'émission. Son premier sujet sera diffusé ce soir. Selon Michaël Zoltobroda du Parisien, Maxime Musqua et Ugo Marchand, ex Petit journal sur Canal+, intègrent aussi l'équipe d'OFNI.

En ce qui concerne les invités de ce numéro, vous retrouverez Marina Kaye (live inclus) et l'humoriste-comédien Mathieu Madénian.

A priori, en ce qui concerne la future audience, bonne locomotive ce mardi avec la diffusion du blockbuster Iron Man.