Le gros succès mondial Deadpool diffusé dès ce vendredi sur Canal+.

Parmi les plus gros succès dans les salles en 2016, l'inattendu Deadpool. Cette fiction, qui rebooste la carrière de Ryan Reynolds, a cumulé plus de 780 millions de dollars de recettes. A comparer avec les 60 millions du budget de production...En France, le film a été vu par 3.7 millions de spectateurs, soit quasiment autant que The Revenant (avec Leonardo Di Caprio).

Ce vendredi 6 janvier,Canal+ propose à ses abonnés Deadpool dès 21 heures.

C'est l’anti-héros le plus atypique de l’univers Marvel. A l’origine, il s’appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d’un humour noir survolté, Deadpool va traquer l’homme qui a bien failli anéantir sa vie.