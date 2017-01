Le Misanthrope en direct de La Comédie-Française dans plus de 300 cinémas le 9 février.

Après Roméo et Juliette qui a ouvert le bal, le 13 octobre dernier, de sa première saison de retransmissions de pièces de la Comédie-Française au cinéma, Pathé Live diffusera Le Misanthrope en direct par satellite, le jeudi 9 février à 20h30.

L’œuvre de Molière sera présentée dans la mise en scène de Clément Hervieu-Léger et la scénographie d’Éric Ruf. La captation sera réalisée par Don Kent.

La diffusion aura lieu dans plus de 300 cinémas en France et à l’étranger dont 70 salles Gaumont et Pathé, en HD et son 5.1. Des reprises seront proposées à partir du lundi 27 février 2017 dans plus de 400 cinémas.

Liste des cinémas participants sur www.pathelive.com :