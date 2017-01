Le monde de Nolwenn : entretien avec Thierry Demaizière ce dimanche dans Sept à Huit.

Sa nature, son état d'esprit ainsi que ses choix vont à l'encontre de tout ce qu'on pourrait imaginer. Dans le portrait de la semaine, Nolwenn raconte comment elle suit son instinct et ses envies, pas toujours compatibles avec les recommandations de ceux qui voulaient la porter au plus haut.

A propos de la fondation Abbé Pierre, il est rappelé que plus de 60 ans après l'appel historique, "près de 4 millions d'entre-nous vivent dans des conditions indignes et inacceptables. Certains sont à la rue depuis des mois et d'autres attendent un logement social depuis des années. Sans arrêter de dénoncer cette injustice, la Fondation entend cependant montrer qu'une mosaïque de solutions existe et qu'il est possible de faire autrement".

La Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés finance plus de 900 projets par an contre le mal-logement et l’exclusion et agit chaque jour aux côtés des personnes les plus démunies pour qu’elles retrouvent des conditions d’habitat dignes et décentes, sans lesquelles aucun projet de vie ne peut s’envisager.