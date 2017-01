Voici le palmarès de la 30ème édition du FIPA.

Chaque année, soulignent les organisateurs du Festival international des programmes audiovisuels (Fipa), près de 1200 films issus de plus de 70 pays s’inscrivent pour participer. Et dans ce lot, environ 130 sont présentés en compétition et hors compétition, dans tous les genres.

Le palmarès a été dévoilé hier, samedi 28 janvier 2017.

Les prix des jurés :

FIPA d’Or Fiction. Fipa d'or : 'NW' de Saul Dibb.

FIPA d'Or Série. 'Ramona' de Guillermo Calderón, Carmen Gloria López et Patricio Pereira.

FIPA d’Or de la meilleure réalisation.

FIPA d'Or interprétations féminine et masculine Fiction. Alba Gaia Bellugi dans 'Manon 20 ans' + Elias Anton dans 'Barracuda'.

FIPA d'Or interprétation féminine et masculine Séries. Gianina Frutero dans 'Ramona' + Matteo Simoni, Rik Verheye, Bart Hollanders et Stef Aerts dans 'Callboys'.

FIPA d'Or scénario Fiction : Jack Thorne pour 'National Treasure'.

FIPA d'Or scénario original. Aurélien Molas, Valentine Milville et José Caltagirone pour 'Crime Time - Hora de Perigo'

FIPA d'Or musique originale Série. Cristobal Tapia de Veer pour 'National Treasure Thomas Couzinier et Frédéric Kooshmanian pour 'Zone blanche'.

FIPA d'Or musique Fiction. Cristobal Tapia de Veer pour 'National Treasure'.

FIPA d'Or section Documentaire de création : 'Tahqiq fel djenna' de Merzak Allouache.

FIPA d'Or Grand Reportage et Investigation : 'Ambulance' de Mohamed Jabaly.

FIPA d'Or section musique et spectacle : 'Currentzis. The Classical Rebel' de Bernhard Fleischer.