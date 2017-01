Le programme L'homme le plus fort du monde commenté par Willy Rovelli le 11 février.

L'humoriste Willy Rovelli commente cette année avec Christophe Roux la 39ème édition de l'extravagante compétition « L'homme le plus fort du monde ».

Pour se départager, les titans s'affrontent cette fois au Botswana, dans des épreuves physiques toujours plus stupéfiantes : tractage d'un avion de plus de 40 tonnes, transport de pierres de plus de 200 kilos, courses en escaliers avec des charges de 270 kilos !

A voir le samedi 11 février dès 20h45 sur la chaîne Paris Première.

"Le tenant du titre, l'américain Brian Shaw, également triple champion, espère remporter de nouveau cette édition, mais ses challengers sont bien décidés à battre de nouveaux records et marquer les esprits. Comme Hafthór Júlíus Björnsson, homme le plus fort d'Islande depuis cinq années consécutives, sacré trois fois homme le plus fort d'Europe, alias « La Montagne » dans la série « Game of Thrones », qui tente de se surpasser pour décrocher le titre suprême de l'Homme le plus fort du monde !"

A noter que la chaîne proposera le même soir, à 22h45, une rediffusion du spectacle "Willy Rovelli : encore plus grand" aux Folies-Bergère.

Crédit photo © Comédie+ / Maxime Bruno.