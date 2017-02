Le programme So Cosmo dès le 16 février sur E!

So Cosmo, la nouvelle série documentaire de E!, suit le mode de vie trépidant des rédacteurs du magazine Cosmopolitan.

A suivre chaque jeudi à 20h55 dès le 16 février.

Format 8 x 42 minutes.

"Ce sont les premières personnes à l’affût de ce qui est à la pointe en terme de musique, fashion, style, beauté, sexo et célébrités ; ces lanceurs de mode ne suivent pas les tendances mais les créent. Cette série documentaire permettra de suivre le quotidien des employés du magazine, entourés de leurs familles et leurs amis les plus proches, et surtout de goûter à leur vie de VIP à la fois exaltante et exténuante".

Une équipe constituée entre autres de Joanna Coles (Directrice de la rédaction), accompagnée de Diandra Barnwell (Chef de marque), Tiffany Reid (Rédactrice en chef mode), Steven Brown (Directeur de casting), Evan Betts (Coach Sportif), Adam Mansuroglu (Rédacteur de Mode), et Leah Wyar (Directrice Executive du pôle Beauté).