Le quotidien de pompiers de Paris, Marseille et Lille dès le dimanche 22 janvier sur TF1.

Antoine Baldassari : "Cette série documentaire est consacrée au quotidien et à l’engagement de ces femmes et ces hommes au service de la population, à travers trois casernes où évoluent des corps d’élite emblématiques des sapeurs-pompiers en France. Les téléspectateurs iront ainsi à la rencontre de pompiers professionnels à Lille, fonctionnaires au service des collectivités territoriales. A Paris, ils verront évoluer des militaires de l’armée de terre, tandis qu’ils découvriront le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui dépendent de la Marine. Nous avons souhaité montrer la réalité du quotidien de ces jeunes, qui exercent par vocation. Il est impossible d’être pompier par hasard. D’ailleurs, il s’agit souvent d’histoires de familles car on est fréquemment pompier de père en fils. Ce programme est aussi une photo instantanée de la France à l’heure actuelle. Dans l’inconscient collectif, nous associons le nom «pompier» à «feu» alors qu’intervenir sur des incendies représente seulement 4% de leur temps. Il y a, en revanche, beaucoup d’assistance à la personne sur le plan médical et là, la relation humaine est véritablement au cœur d’une mission de service public. Aujourd’hui, beaucoup sont en errance sociale, souffrent de soucis de santé, mais aussi de la solitude. Les accidents de la route sont également très nombreux. Dans chaque cas, d’importants moyens humains et logistiques sont mis en œuvre pour intervenir au plus vite. C’est un métier extrêmement prenant et un engagement de chaque instant."

Crédit photos © DR.