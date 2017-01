Le spectacle Bharati 2 diffusé en direct du Grand Rex le 28 janvier.

Du 17 au 29 janvier puis les 21, 22 et 23 février au Grand Rex à Paris, représentations du spectacle Bharati 2 : dans le palais des illusions. Annoncé comme un voyage envoûtant au pays du Gange, des saris colorés et de Bollywood…

Les amateurs pourront voir en direct la séance du samedi 28 janvier. Programmation en direct, en première partie de soirée, sur la chaîne Paris Première.

"Comme dans les contes d'antan, il est question d'amour, d'amitié, de duperies, de fierté et même de magie noire. On y croise une noble reine, une princesse rebelle et une pléiade de personnages légendaires… Sauf que l'histoire a bien lieu aujourd'hui ! C'est celle de Bharati, professeur de danse indienne à Paris, qui décide d'emmener sa fille de 17 ans sur la terre de leurs ancêtres. Un pays mystérieux qu'elles vont traverser en train, et qui va les transformer à tout jamais. Car dans le Palais des Illusions d'Indraprastha, rien n'est tout à fait comme ce qu'il paraît, et le voyage se transforme en véritable parcours initiatique…

Sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens et acrobates nous font vivre cette histoire de toute leur âme, à travers des chorégraphies inédites et sur de nouvelles musiques, dans une explosion de rythmes et de couleurs ! Le parfum, les saveurs et l'esprit de l'Inde sont bien là. Les spectateurs sont hypnotisés, dépaysés, galvanisés… Et plus que jamais convaincus que notre âme est là où notre cœur nous mène…"