Le Super Bowl et le show de Lady Gaga à suivre en direct sur W9.

La chaîne W9 vous propose de vivre le Super Bowl en DIRECT dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février 2017 à partir de 23h55. Commenté par Vincent Couëffé et Richard Tardits, seul joueur français ayant évolué en NFL.

W9 est la seule chaîne gratuite en France à diffuser l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis et l’un des plus suivis au monde. Cette saison, la 51ème édition aura lieu au NRG Stadium de Houston, au Texas.

Comme chaque année, la mi-temps du match donnera lieu à un grand show musical. Après Bruno Mars en 2014, Katy Perry en 2015, Beyonce et Coldplay en 2016, c’est au tour de Lady Gaga d'enflammer la scène.

Pour rappel, W9 détient les droits de ce grand spectacle depuis 2010.

Audiences 2016 : 13.4% de part d'audience ; 27.5% de PdA auprès des hommes de moins de 50 ans ; 387000 téléspectateurs en moyenne. Pic d’audience à 650 000 à 00h30 pendant l’hymne national.