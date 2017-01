Le Swap, nouveau téléfilm produit par le studio Disney Channel, diffusé le 3 février.

Le samedi 3 février à 18 heures sur Disney Channel, et le lendemain sur Disney Channel replay, programmation du nouveau téléfilm des studios Disney Channel : LE SWAP.

ELLIE - championne de gymnastique rythmique - et JACK - star de l’équipe de hockey du collège - sont amis depuis leur rencontre à l’école. Cette année, ils s’apprêtent à entrer au lycée et n’imaginent pas à quel point leur vie va changer. Avec leur arrivée en classe de 2nde, les deux amis sont un peu perdus et chacun aimerait bien être à la place de l’autre ! C’est comme si c’était fait… dès le lendemain, leur vœu est exaucé : Ellie se retrouve dans le corps de Jack et vice versa. Tous deux s’aperçoivent rapidement que ce n’est pas si simple : ils aimeraient bien revenir en arrière et retrouver leur corps, leur famille, leurs amis et leurs habitudes… mais comment faire ?

C’est la comédienne Peyton LIST qui interprète ELLIE. Les fans de Disney Channel connaissent bien Peyton pour son rôle dans la série JESSIE et le spin-off CAMP KIKIWAKA, dont la saison inédite débute le 14 janvier sur Disney Channel. Le rôle de JACK est quant à lui joué par Jacob BERTRAND qui est la star de la série KIRBY BUCKETS actuellement diffusée sur Disney XD.

Basé sur l’histoire et les personnages créés par Megan SHULL dans le livre THE SWAP et adapté par Charlie SHAHNIAN et Shari SIMPSON. Réalisé par Jay KARAS Avec Peyton LIST, Jacob BERTRAND.

Depuis 20 ans, les studios ont produit plus de 100 Disney Channel Original Movie parmi lesquels : HIGH SCHOOL MUSICAL 1 & 2 qui ont révélé ZAC EFRON et Vanessa HUDGENS, CAMP ROCK avec les JONAS BROTHERS, LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE – LE FILM avec Selena GOMEZ, DESCENDANTS avec Sofia CARSON et Dove CAMERON…