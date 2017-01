Le Tarn et l'Aveyron à l'honneur ce mercredi dans Des racines et des ailes.

Numéro inédit du magazine Des racines et des ailes ce 4 janvier à 21 heures sur France 3, avec Carole Gaessler. Un périple du sud du Tarn au nord de l’Aveyron. Des forêts sinueuses de la Montagne Noire aux gorges abruptes de la Truyère, les deux départements étonnent par la diversité de leurs paysages.

Patrick Urbano est géographe. Dans le Tarn, il se bat pour préserver un patrimoine où géographie et culture se côtoient depuis des siècles. En avion, il survole le département pour répertorier les paysages. Puis avec Grégory Loaëc, guide à moto dans le département, les deux hommes sillonnent les plus beaux endroits de la Montagne Noire, véritable barrière à la confluence de quatre départements.

A Castres, Julien Pech, archéologue, navigue sur l’Agoût et nous fait découvrir le passé des tanneurs qui vivaient au bord de l’eau. Dans les rues de la ville, les édifices racontent l’histoire d’une cité au rôle majeur. A quelques kilomètres de Castres, le Sidobre interpelle les visiteurs. Cette terre de la démesure est le plus grand massif granitique d’Europe. Dans ce paradis pour les géographes, nous retrouvons Patrick Urbano avec une équipe de défricheurs. Il aménage le site pour que les randonneurs puissent profiter au mieux de ces rochers exceptionnels puis assiste à un tir d’explosifs.

Direction Albi. Frédéric Konéfal est conducteur de trains, mais c’est avant tout un passionné de la ligne historique qui relie Albi à Rodez. Avec lui, nous passons la frontière entre le Tarn et l’Aveyron à 116 mètres de haut, sur le viaduc du Viaur.

En Aveyron, de jeunes agriculteurs se battent pour faire revivre le territoire du Segala. C’est le cas de Fabien Pezet qui a décidé de vendre sa production laitière à domicile et chez des restaurateurs réputés.

A Bournazel, un chantier historique est mené par Martine Harlin et son mari. Depuis presque dix ans, ils reconstruisent à l’identique les ailes démolies de leur château Renaissance et le jardin attenant.

Non loin de Bournazel, le Rougier de Marcillac prisé des moines de Conques, n’a pas de secret pour Dominique Vermorel. Ce tailleur de pierre a restauré plusieurs maisons de grès rouge, la pierre locale. Son plus gros chantier reste pourtant la cathédrale de Rodez, sur laquelle il travaille depuis trente ans. Avec l’architecte des bâtiments de France Jean-Baptiste Boulanger, il va arpenter les lieux les plus insolites de l’édifice.

Changement de décor avec les terres arides du Larzac. C’est ici qu’Etienne Serclérat est installé comme éleveur de chiens de berger. Un éleveur qui invente un langage pour chacun des chiens qu’il dresse.

Pour terminer ce périple, Grégory Loaëc et Vincent Desplanche, illustrateur, parcourent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à travers les plus beaux villages accolés à la rivière et remontent le fil de la Truyère pour arriver aux confins de l’Aveyron.

Un film réalisé par Mélodie Proust et Franck Dhelens.

Extrait, concernant Castres :