Ce samedi 28 janvier à 19h05 sur C8, nouveau numéro de Salut les terriens avec Thierry Ardisson. Accompagné comme chaque week-end de Laurent Baffie, Tom Villa et Stéphane Guillon.

Les invités de ce rendez-vous qui attire autour d'1.1 million de téléspectateurs:

Christophe Hondelatte, pour « Hondelatte raconte » son émission de faits divers sur Europe 1 (du lundi au vendredi de 13H15 à 14H).

Franz-Olivier Giesbert, pour son roman Belle d’amour (Gallimard).

Franck Gastambide.

Shay, pour son premier album « Jolie garce »,

Sébastien Chenu, conseiller régional de Picardie-Nord-Pas-de-Calais, délégué national du Rassemblement Bleu Marine et Benjamin Griveaux, porte-parole de En Marche

Louis Derungs, auteur de 15 000 volts, une méthode pour s’accomplir, un récit de résilience (Favre) : "A l’âge de dix-neuf ans, Louis Derungs est victime d’une électrocution non expliquée, 15 000 volts traversant son corps. Du jour au lendemain, brûlé sur près de 50% de sa surface corporelle, il se retrouve dépendant, incapable de marcher et amputé des deux membres supérieurs. Déterminé à ne pas sombrer, Louis profite de sa convalescence pour mettre au point une méthode basée sur la pleine conscience, l’hypnose, une nutrition adaptée et la mémorisation. Grâce à ces différentes techniques, il retrouve progressivement un maximum d’autonomie, de sérénité et de plaisir, et prend possession de ce nouveau corps. Irréductible optimiste, Louis s’émerveille des petites choses et cultive le bonheur. Sa devise: rien n’est impossible, un potentiel infini réside en chacun de nous. Et son désir est de nous donner envie d’entreprendre des changements, de poursuivre et d’atteindre des objectifs, quels qu’ils soient."