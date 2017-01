Le Tube ce samedi : Gilles Bouleau, fit girls, You Tube et FN.

Retour du magazine médias Le Tube ce samedi 7 janvier à 12h45 sur Canal+. Présenté par Isabelle Ithurburu. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry.

Au sommaire :

Il présente le JT de 20H le plus regardé par les Français, et jeudi prochain sur TF1 il co-animera, avec Elisabeth Martichoux de RTL et Mathieu Croissandeau de L'Obs, le premier débat de la primaire de gauche, puis le débat d’entre-deux tours le 25 janvier. Il est aussi aux commandes depuis juin dernier de l’émission événementielle "Vie Politique". Gilles Bouleau, l’atout présidentiel de TF1, répond aux questions d'Isabelle Ithurburu.

Marine Le Pen : les dessous de son retour médiatique. Après des mois de silence, la candidate du Front National est de retour dans les médias cette semaine. Une stratégie bien préparée. Explications d'Aurore Chiroix.

L’Enquête du Tube s'intéresse aux réseaux sociaux : les nouveaux gourous du fitness. En France et aux États-Unis, elles sont des milliers à partager les photos de leurs corps musclés sur les réseaux sociaux. Les "fit girls" sont devenues les nouveaux gourous du fitness qui cartonne sur le net. Reza Pounewatchy a enquêté sur ce phénomène.

Le photographe officiel de Barack Obama vit ses derniers instants à la Maison Blanche. En 8 ans, Pete Souza aura pris 2 millions de clichés du Président, et le 20 janvier prochain, il cèdera sa place au photographe officiel de Donald Trump.

Megyn Kelly quitte Fox News. Après des mois de suspense, la superstar de Fox News a finalement accepté la proposition de NBC d'y animer un talk-show quotidien en journée.

Youtube, à la conquête des banlieues : 6 jeunes du quartier sensible de Grigny dans l'Essonne ont gagné un concours pour partir tourner à Los Angeles dans le studio de Youtube, l'organisateur du concours. Une manière de redorer son image et de toucher un nouveau public. Antoine Ly a rencontré les heureux gagnants.

Crédit photo © Jeff Lanet - Canal+.