Le vin nouveau n'arrivera pas, enquête inédite ce soir du Sang de la vigne.

Réalisé par Franck Mancuso, le téléfilm Le vin nouveau n'arrivera pas est proposé à 20h55 ce samedi 14 janvier sur France 3. Un épisode inédit de la série à succès (généralement plus de 4 millions d'amateurs) Le sang de la vigne.

D'après le roman de Jean - Pierre Alaux et Noël Balen. Scénario, adaptation et dialogues : Christiane Lebrima.

Avec : Pierre Arditi (Benjamin Lebel), Catherine Demaiffe (Mathilde), Aladin Reibel (Edgar Loewen), Xavier Gallais (Eric Beaujeu), Daniel Russo (Serge Peythard), Agnès Blanchot (Olive Peythard)...

Serge Peythard, personnage bruyant toujours à l'encontre des bonnes manières, ne doit sa réussite qu'à son travail et son audace. Fortune faite dans une enseigne de bricolage revendue, il décide aussitôt de dépenser son "pécule" dans un domaine viticole. Ce sera dans le beaujolais, son vin préféré. Malgré toute sa bonne volonté, son projet d'installation n'est pas du goût de tous. Conseillé par Edgar Loewen, il s'adresse à la maison Benjamin Lebel, et c'est Mathilde Delaunay, la collaboratrice et nouvelle associée de Benjamin qui va se charger de cette expertise. Mais Benjamin ne tarde pas à apparaître, toujours soucieux pour Mathilde qu'il considère comme sa fille. Entre coups bas, coups fourrés, coups de fusil, cadavres énigmatiques et passions insolubles, Benjamin et Mathilde vont se retrouver pris en tenaille.

Crédit photo © Manuelle Toussaint- Telecip.