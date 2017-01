Annonce des nominations pour Les Victoires de la musique 2017.

En février dernier, lors d'une cérémonie diffusée sur France 2, Vianney, Yaël Naïm, Louane, Hyphen Hyphen, Johnny Hallyday, Nekfeu, Les Innocents ou encore The Avener remportaient une Victoire de la musique.

Le mois prochain, un tandem inédit animera la prochaine cérémonie, durant toute une soirée sur France 2 : Thomas Thouroude et Bruno Guillon.

Les nominations pour le cru 2017 seront dévoilées ce mardi 10 janvier. Une conférence de presse sera suivie en fin d'après-midi du concert des nommés des catégories Album révélation et Révélation scène.

Difficile d'imaginer dans la future liste des nommés les absences dans les catégories album ou artiste de l'année de Jain, Julien Doré, Imany entre autres. Révélations issues du concours The Voice, Slimane et Amir ont des chances non négligeables de faire partie des heureux prétendants à une Victoire de la musique.

Liste à découvrir ce mardi après-midi.