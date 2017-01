Les Boules et les Chocottes XL : 12 aventuriers nus en opération survie, dès ce dimanche sur Discovery.

Que peut-il se passer lorsqu’une femme et un homme nus se retrouvent seuls, éloignés de toute civilisation ?...

Discovery Channel s’était penché sur cette question dans « Les Boules et les Chocottes » en réunissant deux parfaits inconnus sur des terres hostiles pour mettre à l’épreuve leurs compétences en matière de survie. Simplement munis d’une mini-caméra et d’un objet personnel, ces couples n’avaient ni eau, ni nourriture, ni vêtement et devaient survivre pendant une période de 21 jours en pleine nature pour une aventure exceptionnelle.

Aujourd’hui, « Les Boules et les Chocottes XL » a choisi de réunir les meilleurs survivants du programme précédent pour relever un nouveau challenge. Cette fois, six femmes et six hommes vont devoir survivre tous ensemble 40 jours et 40 nuits dans les méandres de la jungle équatoriale colombienne.

Pour commencer, ils seront déposés par groupe de trois ou quatre dans différents endroits de cette zone vierge. Ils devront ensuite s’adapter très vite et se surpasser pour obtenir les ressources nécessaires à leur survie. Sauront-ils s’unir face à l’adversité ? Parviendront-ils à se nourrir tout en échappant aux morsures et aux piqûres des animaux sauvages ?

Suivez le parcours de ces aventuriers dès dimanche 8 janvier à 22h25 sur Discovery Channel.