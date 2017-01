Les candidates de 4 mariages pour une lune de miel du 16 au 20 janvier (vidéo).

Dès ce 16 janvier, quatre nouvelles participantes dans le programme de compétition 4 mariages pour une lune de miel. De ce lundi à vendredi à 17 heures sur TF1. Comme de coutume, 3.000 euros en jeu pour le couple vainqueur.

En lice notamment : Coralie, Nathalie, Grâce.

"Quatre jeunes femmes vont mettre en compétition le plus beau jour de leur vie, celui qu'elles attendent depuis des années : leur mariage ! Elles ne se connaissent pas mais ont accepté ce jour-là de se faire juger par les autres. A chaque épisode, alors que l'une d'entre elles se fait passer la bague au doigt, les trois autres, invitées à la cérémonie et à la soirée, vont devoir noter le mariage sur plusieurs critères : le lieu et sa décoration, la qualité du repas, l'ambiance générale et, bien entendu, la robe ! Une invitation pas tout à fait comme les autres car toutes sont en compétition et convoitent le titre de "meilleur mariage". Le couple obtenant les meilleures notes remportera la lune de miel de ses rêves."