Les chaînes Discovery ne sont plus dans les offres Canal dès ce 17 janvier.

Les clients de SFR disposant d'une offre incluant SFR PLAY pouvant désormais profiter des chaînes Discovery Channel, Discovery Science et découvrir la chaîne de mystère, d'enquête et de suspense Discovery Investigation.

A propos de la nouveauté Discovery Investigation : un choix de programmes inédits sur la thématique du crime avec : « Petits Meurtres en Famille », une nouvelle série policière sur des meurtres domestiques où tout le monde est suspect et porte le même nom de famille. « Disparus » s'intéresse aux mystères qui entourent des disparitions de femmes, hommes, enfants. « L'amour à mort » raconte ces obsessions amoureuses transformées en crimes passionnels les plus cruels. « Perfect Murder » invite à découvrir ces détectives prêts à tout pour rassembler les pièces du puzzle et résoudre des enquêtes toutes plus étonnantes les unes que les autres.